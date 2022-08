Pistocchi: “Scudetto? Napoli in seconda fila. Con due colpi in avanti può competere…

CALCIOMERCATO NAPOLI. Maurizio Pistocchi si è soffermato sul mercato del Napoli su Radio Marte. “Griglia Scudetto? In prima fila ci metto il Milan, nella seconda Juventus, Inter, Roma e Napoli. La Roma si è rinforzata molto. Dybala, se sta bene, può essere disequilibrante. Tra gli outsider ci metto anche il Napoli, che lascia molto delusi i suoi sostenitori ma, in verità, ha sostituito molto bene Insigne con Khvicha Kvaratskhelia. Raspadori? Mi piace moltissimo, perché è un nove e mezzo: sa fare gol ma anche rifinire, alle spalle di Osimhen sarebbe perfetto. Anche Deulofeu sarebbe un ottimo acquisto. Se il Napoli riesce a risolvere un paio di problematiche, può essere competitivo per Champions e, forse, anche il titolo”.

Pistocchi si è poi espresso su altre squadre: “Le soprese di questa stagione possono arrivare da Atalanta e Fiorentina, con i viola che sono cresciuti molto ed hanno comprato giocatori bravi come Jovic e Dodò. La Lazio? Sono sicuro che farà vedere cose positive, ma aspetterei le prime partite della Serie A per capirne di più”. “L’Atalanta ha preso giocatori adatte a Gasperini e non ha coppe importanti da preparare: dovrà pensare solo al campionato. Mi aspetto una grande stagione dai bergamaschi”.