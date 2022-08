Il Napoli vicino ad un talento algerino: ieri in campo con la Primavera con la Puteolana

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli guarda in prospettiva. Come rilanciato da “Giovanili Napoli”, ieri i partenopei hanno valutato le qualità del talentuoso classe 2004 Mohammed Al Amin Aid nel corso dell’amichevole tra la Primavera e la Puteolana 1902, club di Serie D. Si tratta di un centrocampista algerino di grande classe che nelle ultime stagioni ha militato nelle giovanili del Lione, da sempre grande fucina di talenti, e ha conquistato anche la Coupe Gambardella da assoluto protagonista. Il Napoli potrebbe metterlo sotto contratto e puntarci in futuro.