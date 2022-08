CALCIOMERCATO NAPOLI. AMBROSINO-NAPOLI. Perviene una offerta ufficiale al Napoli per Giuseppe Ambrosino. Così come ha anticipato Sky Sport, la promessa azzurra che la passata stagione si è messa in mostra con la Primavera è stata richiesta ufficialmente dall’Utrecht. Secondo i rumors, gli olandesi avrebbero presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto ma al momento non è ancora arrivata una risposta dal club azzurro.