Laudisa: “Non solo Raspadori: Giuntoli al lavoro per altre due pedine”

A proposito di Giovanni Simeone e Andrea Petagna, il cronista racconta: “Il futuro dei due calciatori sembra segnato. Simeone approderà alla corte di Aurelio De Laurentiis, l’ex calciatore della SPAL militerà invece nel Monza neopromosso in Serie A. L’argentino non vede l’ora di giocare nel Napoli. Per quello che concerne Andrea Petagna, invece, Adriano Galliani sta cercando di risparmiare sul cartellino del calciatore”.

Su Fabian Ruiz: “Lo spagnolo è un calciatore importante, sembra destinato al Psg. Cosa farà il Napoli? De Laurentiis non ha individuato il sostituto dello spagnolo. Per caratteristiche sarà comunque un centrocampista in grado di giocare nel 4-2-3-1, il nuovo sistema di gioco di Spalletti quando quest’ultimo avrà a disposizione Raspadori”.