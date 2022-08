Napoli-Simeone tutto fermo. Ecco cosa manca, con Petagna…

CALCIOMERCATO NAPOLI. SIMEONE-NAPOLI. Il passaggio di consegne da Petagna a Simeone in attacco è in stand by. Il Monza non sta accelerando con il Napoli per l’acquisto dell’ex Spal perché deve prima effettuare delle cessioni. In più, aspetto fondamentale, i partenopei non hanno ancora trovato l’accordo con il Verona sulla formula per il trasferimento di Simeone. De Laurentiis offre 3,5 milioni di euro e 13 per l’eventuale riscatto ma vuole il diritto e non l’obbligo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno che rivela anche un’altra notizia: oltre al Monza, Petagna piace a Lazio e Torino.