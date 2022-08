Radio Marte: “Il Napoli preferisce Keylor Navas a Kepa: ecco il motivo”

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il reparto portieri del Napoli non è per nulla completo. Mentre Meret sta per trasferirsi altrove, ancora non c’è sicurezza su chi sarà il primo portiere della prossima stagione. La redazione di Radio Marte, nel corso della puntata odierna della trasmissione Marte Sport Live fa luce sugli obiettivi di mercato tra i pali: “Un fronte caldo e, soprattutto, una situazione urgente e che va risolta prima della partita di campionato contro il Verona. Il Napoli non ha ancora chiuso con Kepa Arrizabalaga perché spera di avere Keylor Navas in prestito biennale. Kepa, invece, arriverebbe in prestito secco, rimandando il problema solo di un anno”.

Il costaricano è un “portiere importante, compirà 36 anni a dicembre ma ha nelle sue corde ancora due anni ad altissimo livello. Il Napoli sta valutando entrambe le possibilità perché Kepa avrebbe costi alti ed andrebbe via tra un anno. Navas porterebbe anche altro: una grande personalità all’interno dello spogliatoio”. Ma non solo il portiere: i partenopei guardano anche al centrocampo: “Magari si può fare uno scambio con Diego Demme per ottenere un centrocampista più adatto al centrocampo a due, come Tameze”.