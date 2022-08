Kepa misterioso post su instagram: scandisce il tempo – FOTO

Kepa Arrizabalaga ha postato su instagram una foto con la maglia del Chelsea ed una clessidra. Notoriamente questo oggetto scandisce il tempo, ma il portiere del Chelsea che piace al Napoli, non ha dato altra indicazione se non l’emoji. È chiaro che Kepa voglia dire che qualcosa si sta muovendo proprio in queste ore e che quindi è una questione di tempo, ma ovviamente non ha potuto dare indicazioni specifiche.

Kepa il post su instagram è per il Napoli?

Ma negli ultimi giorni il portiere spagnolo è stato attivo sui social ed ha dato anche un altro indizio, ovvero un like ad un posto di Fabian Ruiz. I due si conoscono, in quanto calciatori spagnoli, ma è indicativo il fatto che Kepa abbia messo il like proprio in questi giorni in cui si parla di una sua cessione imminente al Napoli. C’è chi è convito che anche l’ultimo post di instagram di Kepa sia una indicazione di calciomercato, nello specifico del fato che sta per arrivare al Napoli. Il giocatore ha scelto la maglia azzurra e lo ha fatto sapere al Chelsea che però deve pagare gran parte del suo stipendio se vuole mandarlo a giocare in Serie A. In questi giorni ci sono stati anche incontri con il suo agente per chiudere l’affare. Come fa intuire Kepa su instagram, oramai è questione di ore e quindi si potrà avere qualche notizia in più sul suo futuro. A Napoli lo attendono i tifosi ma anche Spalletti, che al Corriere della Sera ha parlato di Mertens, Raspadori e Dybala ma non di portieri ma è chiaro che con Meret allo Spezia un sostituto va preso.