Il Mattino – Kepa al Napoli con l’aiuto di Ramadani: il cerchio si chiude

Calciomercato Napoli le novità di oggi su Kepa del Chelsea, il giocatori si avvicina sempre di più al club azzurro. Manca veramente poco e lo si capisce anche dal fatto che ieri pomeriggio Alex Meret non ha svolto l’allenamento. Il portiere italiano del Napoli ha accettato di giocare con lo Spezia la prossima stagione, accordo già trovato si attende la cessione di Provedel alla Lazio, anche se il portiere piace pure al Napoli come secondo. In ogni caso il club di Aurelio De Laurentiis sembra pronto a far entrare un nuovo portiere.

Kepa-Napoli: arriva in prestito

Il Mattina delinea lo scenario di calciomercato per Kepa: “Ieri sera filtrava ottimismo, anche perché Ramadani, che pure sta amichevolmente facendo da mediatore, sta convincendo i Blues che Napoli è la migliore soluzione per rilanciare il basco e un investimento da 80 milioni. Kepa, invece, approderebbe solo con la formula del prestito secco (3 milioni) fino al 2023 e ingaggio che verrà pagato al 60-70 per cento dal Chelsea. Impossibile inserire la clausola del riscatto: perché il Napoli tra un anno non potrebbe mai accollarsi i 9 milioni di stipendio. Motivo per cui è vero che Kepa è il prescelto ma c’è ancora da andare con i piedi di piombo“.