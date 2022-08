IL MATTINO – Napoli arriva il triplo colpo: De Laurentiis scatenato

Calciomercato Napoli scende in campo Aurelio De Laurentiis che vuole chiudere diverse trattative prima dell’avvio del campionato. Una è assolutamente necessaria, quella del portiere, anche perché Meret ha accettato lo Spezia, ma ci sono anche altri tasselli da mettere in ordine. Secondo le ultime notizie de Il Mattino il Napoli vuole Kepa, Raspadori e Simeone ma la novità è che queste trattative sono vicinissime alla chiusura. La squadra azzurra scenderà in campo il 15 agosto per la prima di campionato con il Verona e la società ha deciso di accelerare sul mercato, per venire incontro alle esigenze di Luciano Spalletti.

Raspadori, Kepa e Simeone vogliono Napoli

La situazione viene delineata da Il Mattino, che scrive di fuochi d’artificio in arrivo per il calciomercato del Napoli con un triplo colpo oramai ad un passo dalla conclusione.