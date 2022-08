Infortunio Politano: terapie per il giocatore, ecco quando rientra

L’infortunio di Matteo Politano tiene in ansia Spalletti, il giocatore ha avuto un risentimento muscolare che lo ha costretto ad uscire dalla sfida Napoli-Girona. Il giocatore ha lasciato subito il campo senza ulteriori sforzi e le sue condizioni vengono continuamente monitorate. L’infortunio non è grave, ma fastidioso, perché potrebbe avere una ricaduta se non recupera nel migliore dei modi. Il Napoli comincia il suo campionato il 15 agosto a Verona e per quella data non è detto che Politano possa essere al massimo della forma fisica.

Infortunio Politano: tempi di recupero

Il punto sulle condizioni fisiche di Matteo Politano del Napoli lo fa Repubblica che scrive: “Terapie e un pizzico di ottimismo. Matteo Politano non si è allenato ieri al Patini di Castel di Sangro a causa del risentimento al polpaccio sinistro accusato mercoledì durante l’amichevole col Girona. L’attaccante ha subito cominciato il percorso riabilitativo: salterà quasi certamente l’amichevole di domani ( inizio alle 19, partita trasmessa in pay per view e sulla pagina ufficiale facebook del Napoli al prezzo di 2,99 euro) contro l’Espanyol, l’ultima nell’Alto Sangro. L’obiettivo è recuperare in vista dell’esordio in campionato contro il Verona: Politano spera di farcela quantomeno per la panchina“.