Napoli-Pellegrini, accordo sull’ingaggio: Retroscena sul derby

Raggiunta l’intesa economica tra l’entourage del centrocampista giallorosso e il club di De Laurentiis. Si lavora per spalmare l’ingaggio da 6 milioni a stagione.

Il Napoli è pronto a piazzare il colpo Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, 28 anni, sarebbe ad un passo dal vestire la maglia azzurra, con il club partenopeo che attende solo il derby dell’Olimpico prima di affondare il colpo definitivo. Secondo quanto riporta Il Mattino, il ds Manna avrebbe già raggiunto un’intesa con l’entourage del giocatore.

La questione più delicata riguardava l’ingaggio del centrocampista, che nella Capitale percepisce 6 milioni netti a stagione tra parte fissa e bonus. L’accordo trovato con il presidente De Laurentiis prevede un contratto triennale con opzione per il quarto anno, formula che permetterebbe di spalmare l’oneroso stipendio del giocatore.

La pista che porta a Pellegrini si è rafforzata anche grazie al raffreddamento dell’interesse dell’Inter. “Le difficoltà nell’affare Frattesi con i giallorossi” – scrive il quotidiano – hanno ridimensionato la concorrenza nerazzurra, anche se siamo solo all’inizio del mercato.

Sul fronte delle altre trattative, il Napoli vede allontanarsi Fazzini, sempre più vicino alla Lazio nonostante i tentativi di rilancio. Per la difesa resta in pole Danilo, in attesa di svincolarsi dalla Juventus.

In uscita, Folorunsho (non convocato) è pronto al trasferimento alla Fiorentina, mentre Zerbin andrà al Venezia. Si definisce anche lo scambio di portieri col Cagliari: Caprile in Sardegna (prestito con diritto di riscatto a 8 milioni) e Scuffet come vice Meret. “La vecchia coppia di ragazzi friulani dell’Udinese si ricomporrà” chiosa il quotidiano.