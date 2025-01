De Laurentiis stravolge il Napoli: 3 capitani pronti a dire sì a Conte

Il Napoli prepara una rivoluzione per gennaio: l’allenatore pugliese spinge per profili di esperienza e leadership. Si punta a rinforzare tre reparti con giocatori di comprovata esperienza.

Il Napoli sta cambiando radicalmente approccio al mercato. Secondo quanto riportato da Manuel Parlato di SportItalia, il club partenopeo starebbe preparando una sessione di gennaio decisamente diversa rispetto al passato. L’influenza di Antonio Conte si sta rivelando determinante nelle strategie di mercato del club.

Il rapporto tra De Laurentiis e il tecnico pugliese si è consolidato nelle ultime settimane, con il presidente pronto a supportare la nuova visione tecnica. L’obiettivo è rinforzare la squadra con profili di alto livello che possano portare leadership ed esperienza immediata.

Nel mirino del club azzurro sono finiti tre profili di spicco: per la difesa si guarda in casa Juventus, mentre dalla Fiorentina e dalla Roma potrebbero arrivare rinforzi per le fasce e il centrocampo. Una strategia che segna un cambiamento epocale rispetto alle precedenti sessioni di mercato, tradizionalmente orientate verso giovani prospetti o operazioni low cost.

Il Napoli, dopo l’arrivo di Antonio Conte, ha cambiato strategia sul mercato. Il probabile arrivo di tre capitani (Danilo, Biraghi, Pellegrini) fa capire il passo in avanti compiuto dai partenopei, la svolta epocale rispetto al passato. Il Napoli ha spesso preso calciatori di prospettiva, a gennaio ha spesso chiuso operazioni low profile (Regini, Grassi, ecc ecc), ora invece i nomi in ballo sono importanti”. Ha spiegato Parlato.