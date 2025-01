“Conte mi aspetta”: Danilo ha scelto il Napoli, il retroscena sulla promessa al tecnico

l difensore della Juventus sta trattando la risoluzione del contratto per trasferirsi subito al Napoli. Gli agenti al lavoro per liberarlo a parametro zero.

Il futuro di Danilo potrebbe essere all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riporta l’edizione napoletana di Repubblica, il difensore brasiliano della Juventus avrebbe già un accordo di massima con il Napoli e starebbe lavorando per liberarsi subito dal club bianconero.

“Il brasiliano è fuori rosa ed è ai margini del progetto bianconero” rivela il quotidiano, che aggiunge: “i suoi agenti stanno lavorando alla risoluzione del contratto che poi gli consentirebbe di mantenere la parola data ad Antonio Conte”.

La Juventus, al momento, non sembra intenzionata a liberare il suo capitano a parametro zero. Dopo la Supercoppa toccherà a Giuntoli trovare una soluzione per sbloccare la situazione.

Il centrale verdeoro è in cima alla lista dei desideri del Napoli per rinforzare il reparto arretrato. L’unico ostacolo, secondo Repubblica, sarebbe il fattore tempo: l’infortunio di Buongiorno ha reso ancora più urgente l’arrivo di un nuovo difensore.