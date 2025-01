RIVOLUZIONE CONTE – Napoli, addio al 4-3-3: ecco il nuovo modulo contro la Fiorentina

Il tecnico leccese deve fare i conti con le assenze di Buongiorno, Politano e Kvaratskhelia per la sfida contro la Fiorentina. Si va verso un cambio modulo con il passaggio al 5-3-2.

Il Napoli si prepara alla difficile trasferta contro la Fiorentina, match che chiuderà il girone d’andata per gli azzurri. I viola, quinti in classifica a quota 32 punti insieme alla Juventus (con una gara da recuperare), sono tra le rivelazioni del torneo nonostante il digiuno di vittorie nelle ultime tre gare.

Secondo quanto riporta Repubblica, Antonio Conte è costretto a rivedere i suoi piani: “Nei pensieri di Conte c’è solo la difficile sfida di oggi, non la volata per il titolo di campioni d’inverno. Le pesanti assenze di Buongiorno, Politano e Kvaratskhelia costringeranno il Napoli a cambiare pelle, con il probabile passaggio al modulo 5-3-2”.

I numeri sorridono ai partenopei che hanno raccolto 41 punti nelle prime 18 giornate, con un notevole +13 rispetto alla scorsa stagione. Un dato significativo: il Napoli ha raggiunto quota 44 punti dopo 19 partite solo in quattro occasioni (1987/88, 2017/18, 2018/19 e 2022/23), chiudendo sempre nelle prime due posizioni.

L’emergenza in attacco costringe Conte a scelte obbligate. Nonostante la disponibilità di Ngonge (solo 98 minuti in campionato), la soluzione più probabile vede Spinazzola adattato come esterno alto a sinistra, ruolo già ricoperto a inizio carriera.

La probabile formazione

Meret in porta, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus. Centrocampo con Olivera, Lobotka, McTominay, Anguissa e Spinazzola. In attacco Neres, Lukaku.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. All. Conte.