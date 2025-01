SERIE A – Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni. Conte può cambiare tutto

Il primo big match del 19° turno si gioca al Franchi alle 18:00. Palladino con un solo dubbio a centrocampo, Conte ritrova Spinazzola. Ecco le ultime dai campi.

Il Franchi si prepara ad ospitare il primo big match della 19ª giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata. Fiorentina e Napoli si affrontano alle 18:00 in una sfida cruciale per le ambizioni di classifica di entrambe le squadre.

Antonio Conte e Raffaele Palladino scioglieranno gli ultimi dubbi intorno alle 17:00, quando verranno comunicate le formazioni ufficiali. Per il tecnico viola il principale ballottaggio riguarda il centrocampo, mentre l’allenatore partenopeo sembra aver già definito il suo undici.

La Fiorentina si schiererà con il 4-2-3-1: De Gea tra i pali, difesa a quattro con Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens. A centrocampo Adli sicuro del posto, con Mandragora favorito su Cataldi per completare il reparto. In attacco spazio a Colpani, Gudmundsson e Sottil (in vantaggio su Beltran) alle spalle di Kean.

Il Napoli risponderà con il consueto 4-3-3: Meret in porta, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. A centrocampo terzetto con Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre in attacco Spinazzola e Neres supporteranno Lukaku.

Indisponibili e squalificati

La Fiorentina dovrà fare a meno di Christensen, Bove e Biraghi, mentre il Napoli non potrà contare su Buongiorno, Kvaratskhelia e Politano.

“Le formazioni ufficiali verranno comunicate intorno alle 17:00” confermano dalla Lega Serie A, un’ora prima del fischio d’inizio del match che precederà il derby della Capitale in programma domenica.