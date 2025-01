Conte gela Kvara: “Spinazzola titolare anche senza infortunio”

L’ex Roma prenderà il posto dell’indisponibile Kvaratskhelia sulla fascia sinistra contro la Fiorentina. Il tecnico aveva già deciso di escludere il georgiano prima del problema muscolare.

Il Napoli si prepara alla sfida del Franchi con una mossa a sorpresa di Antonio Conte. Con Kvaratskhelia e Politano indisponibili, il tecnico azzurro ha deciso di puntare su Leonardo Spinazzola come esterno d’attacco sinistro, con Neres a destra e Lukaku al centro dell’attacco.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la scelta dell’ex esterno della Roma rappresenta un intrigo di mercato: “Protagonista di una settimana a dir poco incredibile: fino a qualche giorno fa era sul tavolo dello scambio con Biraghi tra Napoli e Fiorentina e oggi tornerà titolare dopo dieci partite proprio al Franchi contro la Viola”.

La decisione di Conte ha una precisa logica tattica: “Il tridente avrà sulla carta meno attitudine realizzativa, fantasia e spunti in velocità, ma dovrebbe garantire maggiore copertura sulla catena forte della Fiorentina: quella destra, spinta da un primo ingranaggio di nome Dodo”. Il sistema di gioco sarà flessibile: “Un 4-3-3 che volendo può diventare facilmente 5-4-1 in fase difensiva”.

Il retroscena più interessante riguarda Kvaratskhelia. Il quotidiano romano rivela: “Conte l’ha provato ieri e anche due giorni fa in quella posizione, lasciando intuire che con Politano non al meglio e Neres difficilmente sostituibile in questa fase, sarebbe toccato a Kvaratskhelia partire oggi in panchina”. Il problema muscolare del georgiano ha solo anticipato una decisione già presa dal tecnico.

“Poi, beh, a sciogliere il nodo a otto, cioè a settantasette, ci ha pensato il destino ieri mattina sottoforma di noia muscolare. Alla rifinitura” conclude il Corriere dello Sport, sottolineando come l’infortunio abbia solo confermato le intenzioni dell’allenatore.