Calendario Napoli Serie A 2022-23: tutte le partite andata e ritorno

Calendario Serie A 2022-23 il Napoli fa il suo esordio alla prima partita fuori casa contro il Verona, mentre la prima allo Stadio Maradona ci sarà alla seconda contro il Monza di Berlusconi. La prima partita della nuova stagione di Serie A 2022-23 ci sarà il 14 agosto, calendario molto anticipato rispetto al solito a causa dei Mondiali in Qatar del 2022, mentre il termine è previsto per il 4 giugno, in mezzo 4 turni infrasettimanali e la pausa Mondiale dal 10 novembre al 3 gennaio. La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni: rimarrà invece in vigore la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e, pertanto, la qualificazione alle coppe europee.

TURNI, SOSTE E REGOLE

I turni infrasettimanali in Serie A: Saranno quattro le giornate infrasettimanali in calendario: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023.

Soste nazionali in Serie A: le date: La Serie A 2022-2023 si fermerà per gli impegni delle nazionali – in calendario gare amichevoli e sfide di Nations League – dal 19 al 27 settembre 2022 e dal 20 al 28 marzo 2023.

La sosta per i Mondiali: La Serie A 2022-2023 osserverà una pausa di circa 52 giorni per via del Mondiale in Qatar (che si svolgerà dal 18 novembre al 21 dicembre): dal 13 novembre 2022 – ultima giornata di campionato prima dello stop – a inizio gennaio 2023 non di disputeranno dunque gare di campionato. Si ripartirà appunto col turno infrasettimanale del 3-4-5 gennaio con un turno infrasettimanale come previsto dal calendario.

Ci sarò nuovamente il calendario asimmetrico, così come è previsto lo spareggio scudetto qualora due club dovessero arrivare agli stessi punti al termine del campionato.

Napoli: il calendario completo stagione 2022-23