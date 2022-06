Prima giornata di Serie A 2022-23 il Napoli giocherà la prima partita in trasferta contro il Verona allo stadio Bentegodi. Il calendario di Serie A è stato presentato.

Verona-Napoli Napoli-Monza Fiorentina-Napoli Napoli-Lecce Lazio-Napoli Napoli-Spezia Milan-Napoli Napoli-Torino Cremonese-Napoli Napoli-Bologna Roma-Napoli Napoli-Sassuolo Atalanta-Napoli Napoli-Empoli Napoli-Udinese Inter-Napoli Sampdoria-Napoli Napoli-Juventus Salernitana-Napoli

Scopri l’intero calendario di Serie A del Napoli tra andata e ritorno.

Il nuovo calendario di Serie A 2022-23 del Napoli viene svelato oggi. La prima partita della nuova stagione di Serie A 2022-23 ci sarà il 14 agosto, calendario molto anticipato rispetto al solito a causa dei Mondiali in Qatar del 2022, mentre il termine è previsto per il 4 giugno, in mezzo 4 turni infrasettimanali e la pausa Mondiale dal 10 novembre al 3 gennaio. La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni: rimarrà invece in vigore la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e, pertanto, la qualificazione alle coppe europee.

Queste le 20 squadre partecipanti al torneo 2022-2023: Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta, Verona, Torino, Sassuolo, Udinese, Bologna, Empoli, Sampdoria, Spezia e Salernitana. A queste si aggiungono le tre neopromosse: Lecce, Cremonese e Monza. Il club brianzolo di Silvio Berlusconi è al debutto in assoluto nella massima serie.

TURNI, SOSTE E REGOLE

I turni infrasettimanali in Serie A: Saranno quattro le giornate infrasettimanali in calendario: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023.

Soste nazionali in Serie A: le date: La Serie A 2022-2023 si fermerà per gli impegni delle nazionali – in calendario gare amichevoli e sfide di Nations League – dal 19 al 27 settembre 2022 e dal 20 al 28 marzo 2023.

La sosta per i Mondiali: La Serie A 2022-2023 osserverà una pausa di circa 52 giorni per via del Mondiale in Qatar (che si svolgerà dal 18 novembre al 21 dicembre): dal 13 novembre 2022 – ultima giornata di campionato prima dello stop – a inizio gennaio 2023 non di disputeranno dunque gare di campionato. Si ripartirà appunto col turno infrasettimanale del 3-4-5 gennaio con un turno infrasettimanale come previsto dal calendario.

Calendario Serie A asimmetrico

Cos’è e come funziona: Introdotto in Italia per la prima volta nella passata stagione, anche nella Serie A 2022-2023 ci sarà il calendario asimmetrico che prevede che le partite del girone di ritorno siano in ordine diverso – sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata – rispetto all’andata. Questi tutti i criteri che verranno seguiti durante la compilazione del calendario:

E’ prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma e Napoli-Salernitana;

Una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;

Non possono essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali;

Non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata;

Le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le società partecipanti alla Europa League (Lazio e Roma). Le società partecipanti alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee;

In tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

Spareggio scudetto in Serie A

A partire dalla prossima Serie A 2022*2023, se due squadre arriveranno a fine campionato prime a pari punti si disputerà uno spareggio scudetto in gara unica per assegnare il tricolore. Non verranno più presi in considerazione quindi i risultati relativi agli scontri diretti e alla differenza reti, come invece prevedeva il regolamento fino alla Serie A 2021-2022. In caso di arrivo a pari punti di tre o più squadre il titolo verrà assegnato seguendo i criteri della classifica avulsa. Previsto uno spareggio in gara unica non solo per assegnare eventualmente lo scudetto, ma anche per decidere le retrocessioni.