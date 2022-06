Calendario Serie A 2022-23: attesa per il Napoli, orario e dove vederlo in tv e con smartphone

Vengono svelati oggi i calendari di Serie A con la stagione agonistica che comincia molto prima a causa dei Mondiali in Qatar che cominciano a novembre. La cerimonia dei del sorteggio del Calendario di Serie A 2022-23 che vede il Napoli ancora protagonista ci sarà oggi 24 giugno 2022 alle ore 12. Anche in questa edizione del massimo torneo nazionale di calcio ci sarà l’asimmetria tra i due calendari. Si parte con il Milan campione d’Italia e con l’Inter che si sta rafforzando con Lukaku e punta Dybala. Ma anche la Roma dopo la vittoria della Conference League guarda in alto, così come il Napoli e la Juventus.

Napoli, Calendario Serie A: diretta streaming

La prima partita della nuova stagione di Serie A 2022-23 ci sarà il 14 agosto, calendario molto anticipato rispetto al solito a causa dei Mondiali in Qatar del 2022, mentre il termine è previsto per il 4 giugno. La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni: rimarrà invece in vigore la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e, pertanto, la qualificazione alle coppe europee.

Il sorteggio del calendario di Serie A 2022-23 sarà trasmesso in diretta tv e streaming in esclusiva da Daz, ma anche dal canale ufficiale della Lega presente su YouTube. Attraverso il nostro sito potrete conoscere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Il Napoli affronta il sorteggio del calendario di Serie A con tante incognite ancora da risolvere. Il caso Anguissa, quello di Fabian e Mertens, la situazione bloccata per Koulibaly ed il rinnovo di Meret. La società azzurra dovrà sbrigarsi a scegliere la matassa, dato che il campionato di Serie A comincia molto prima quest’anno, anche se il calciomercato chiude sempre a settembre, non si può partire con handicap visto che le pretendenti allo scudetto vogliono rafforzarsi.