Radio Marte – Anguissa a Roma da Mourinho: il Napoli cerca il sostituto

Il calciomercato del Napoli è in pieno svolgimento è sono davvero tantissime le questioni da risolvere per il club azzurro. Rinnovi di contratto che diventano odissee e che bloccano le altre trattative in entrata, ma anche tante cessioni da fare di giocatori che vogliono cambiare squadra.

Tra le problematiche del Napoli c’è anche quella relativa a Frank Anguissa che piace alla Roma di Mourinho. Già qualche giorno fa si è parlato di una telefonata ad Anguissa da parte del tecnico portoghese. Secondo Radio Marte l’allenatore dei giallorossi fa sul serio ed ha messo gli occhi sul centrocampista africano appena riscattato dal Napoli dal Fulhma. Anguissa è un punto fermo del centrocampo di Spalletti che stravede per lui, in caso di cessione sarebbe veramente un duro colpo per il tecnico toscano.

Roma su Anguissa: lo vuole Mourinho

Le notizie lanciate da Radio Marte sul giocatore non sono affatto tranquillizzanti. Anguissa è scontento per un bonus che il Napoli non gli ha riconosciuto al momento dell’acquisto e questo lo spinge anche a pensare ad una cessione. In pratica il club di De Laurentiis avrebbe dovuto pagare un bonus al giocatore al posto del Fulham, ma secondo quanto riferito non è stato fatto, nonostante l’accordo preso.

Un malumore che è servito a Mourinho per tentare di portare Anguissa a Roma. Il Napoli difficilmente lo lascerà partire, anche perché lo ha appena pagato 15 milioni di euro. Intanto il club si sta organizzando per trovare un eventuale sostituto. Tameze del Verona e Thorsby della Sampdoria sono due profili che piacciono molto alla società partenopea. Entrambi, però, non sembrano essere dello stesso livello di Anguissa. A centrocampo c’è grande confusione dato che pure Demme vuole la cessione, mentre Fabian Ruiz non rinnova e potrebbe essere messo fuori squadra dal Napoli nell’anno dei Mondiali che si svolgeranno in Qatar.