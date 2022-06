Napoli offerta troppo bassa per Thorsby: la Sampdoria fa il prezzo

Il Napoli a centrocampo può perdere diverse pedine. Fabian Ruiz è uno dei big che può essere ceduto sul calciomercato, ma anche Diego Demme vuole cambiare aria.

Demme ha capito che con Spalletti vedrà poco il campo e per questo motivo ha chiesto la cessione. Il Napoli non vuole farsi trovare scoperto in quella posizione e così sta già allacciando i contatti con la Sampdoria per Morten Thorsby. Secondo Repubblica, il club azzurro si è interessato al centrocampista norvegese classe 1996. A 26 anni il giocatore è stabilmente in Serie A da tre stagioni ed ha dimostrato di poter dire la sua nel massimo campionato italiano.

Thorsby per il Napoli sarebbe un colpo riempitivo per il centrocampo, ma che si sposa bene con le caratteristiche chieste da Spalletti, ovvero quella della fisicità. La prima offerta del club di De Laurentiis per Thorsby è stata di 3-4 milioni di euro, mentre la Sampdoria per cedere il suo centrocampista chiede almeno 8 milioni di euro. Per ora si è nella fase esplorativa della trattativa, in cui si cerca di capire se ci sono le possibilità di andare avanti. Il Napoli è concentrato anche su altri colpi come quello di Leo Ostigard del Brighton, ma anche Gerard Deulofeu dell’Udinese.