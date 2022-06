CORSPORT – Ostigard: Giuntoli incontra il manager per il contadino del Nord, tutti i dettagli

Il Napoli ha molti tasselli da riempire nel suo calciomercato, sia in entrata che in uscita ma dopo l’accelerata ora si trova in un momento di stasi. Troppe, tante, le problematiche da risolvere che hanno creato un ingorgo tra entrata ed uscita. Ma c’è un posto completamente vuoto che attende solo di essere riempito è quello del difensore centrale, per completare il pacchetto di quattro da offrire a Luciano Spalletti.

Cristiano Giuntoli sta trattando Leo Ostigard difensore ex Genoa di proprietà del Brighton. Il club inglese sta facendo resistenza sulla cessione, nonostante la società partenopea abbia messo sul piatto un’offerta tra i 4 ed i 5 milioni di euro di parte fissa.

Giuntoli punta su Ostigard: il Napoli in attesa

Fino ad ora l’affare non si è sbloccato, tanto che la società si sta guardando anche intorno andando a bussare in casa Verona per Casale. Una manovra diversiva, per non farsi trovare impreparati qualora non ci dovesse essere la chiusura per il difensore norvegese che si è definito il contadino del Nord sui social. Carattere forte, stacco imperioso e margini di crescita importanti, tanto che c’è chi lo paragona a Fabio Cannavaro.

Giuntoli per portare Ostigard al Napoli ha incontrato Jim Solbakken, manager del giocatore che sta vivendo le sue vacanze in Norvegia, lontano dai rumori e dai clamori di Ibiza e Formentera. Il giocatore ha dato la sua totale disponibilità al passaggio in azzurro, ma il club inglese sta facendo resistenza. Il Napoli è arrivato a 5 milioni di euro più bonus e non si spingerà oltre, anche perché sa che il giocatore va in scadenza di contratto. Inoltre il Brighton negli anni non ha mai veramente puntato sul giocatore mandandolo sempre in giro a giocare per fare esperienza. Ora il Napoli punta forte sul giocatore per completare il pacchetto di difensori centrali per la prossima stagione.