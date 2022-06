Sportitalia: “Deulofeu al Napoli, l’Udinese vuole Gaetano. La proposta di De Laurentiis”

Il Napoli vuole acquistare Gerard Deulofeu dall’Udinese che però chiede in Gianluca Gaetano centrocampista classe 2000, la notizia viene lanciata da Sportitalia.

Il club di Aurelio De Laurentiis è forte su Deulofeu, giocatore che la scorsa stagione ha segnato 13 gol e si è fatto notare anche per ottime giocate. A 28 anni Deulofeu cerca il grande salto in una squadra importante, dopo essere passato da Barcellona, senza però mai ‘scoppiare’ veramente. Lo spagnolo ha scelto il Napoli come sua futura destinazione, ma ora tocca a De Laurentiis chiudere l’affare con Pozzo. Secondo Michele Criscitiello di Sportitalia il Napoli per Deulofeu vuole inserire nella trattativa Zerbin, giocatore che ha fatto molto bene a Frosinone nella scorsa stagione e che Mancini ha fatto esordire anche nella Nazionale maggiore. Zerbin è un classe ’99 che Spalletti vorrebbe valutare in ritiro a Dimaro.

Dalle ultime notizie sul calciomercato del Napoli di Sportitalia si viene a sapere che l’Udinese ha fatto una controproposta al Napoli: “I friulani vogliono Gaetano per cedere Deulofeu“. Il centrocampista classe 2000 nato a Napoli ha il sogno di vestire la maglia azzurra. Nella scorsa stagione ha fatto benissimo con la Cremonese trascinandola in Serie A con 7 gol e 5 assist. “Su Gaetano ci sono almeno sei o sette squadre di Serie A, evidentemente c’è anche l’Udinese” ha detto Alfredo Pedullà.

Difficile che il Napoli possa cedere Gaetano così a cuor leggero, il centrocampista è stato mandato via per crescere e per essere preso di nuovo in prima squadra, facendo un percorso simile a quello di Insigne. Gaetano ha detto di volere il Napoli ed il club azzurro molto difficilmente si lascerà convincere per una cessione. Secondo la redazione di Sportitalia l’affare che porta Deulofeu al Napoli si può chiudere entro la prossima settimana.