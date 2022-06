Radio Ufficiale: “Napoli mercato bloccato, ci arrivano notizie su Deulofeu”

Il Napoli sta attraversando una fase molto delicata del proprio calciomercato. Gli azzurri hanno già piazzato i colpi Kvartkshelia, Mathias Olivera ed il riscatto di Anguissa, oltre che del rinnovo di contratto di Juan Jesus. Già così la rosa viene ritenuta competitiva, ma con l’Inter che acquista Dybala e Lukaku, la Juve che prende Pogba e pensa a Di Maria, il Napoli sembra scivolare indietro nelle griglie di partenza, che per carità hanno il loro valore, come si è visto negli anni.

È innegabile però che il club azzurro debba cercare di alzare il tasso tecnico della rosa di Spalletti, anche perché De Laurentiis ha promesso che farà di tutto per lo scudetto al Napoli. Ovviamente bisogna capire cosa voleva dire il presidente del Napoli con quelle parole, dato che fino ad ora non sembra volersi svenare per comprare grandissimi giocatori. Inoltre il club azzurro deve fronteggiare il problema Fabian Ruiz che non rinnova e può andare in scadenza. Stessa cosa per Koulibaly. Inoltre c’è Mertens pronto a ridursi l’ingaggio, ma non arrivano segnali di una accelerazione.

Ma il Napoli sta lavorando anche per il calciomercato in entrata, anche se per ora le “trattative sono bloccate dopo i primi acquisti” fanno sapere da Radio Kiss Kiss Napoli. “Si sta valutando la posizione di Mertens, mentre l’unica trattativa reale è quella per Deulofeu dell’Udinese. Dal club friulano preferiscono non parlare anche perché è un momento molto delicato della trattativa e si stanno limando i dettagli per concludere l’affare“.