De Maggio: “Via Fabian e Demme, Napoli tentato dal doppio colpo”

Il Napoli può perdere sia Fabian Ruiz che Diego Demme, due giocatori che hanno avuto un impatto totalmente diverso con il gioco di Spalletti. Lo spagnolo è considerato indispensabile dal tecnico toscano, mentre il tedesco ha giocato molto poco. In queste ore si parla molto della Premier League interessata a Fabian Ruiz, con Arsenal e Newcastle che vorrebbero acquistare il giocatore. Ma dalla Premier fiutano anche aria di affare perché lo spagnolo va in scadenza nel 2023 e quindi potrebbe essere preso il prossimo anno a parametro zero. De Laurentiis per Fabian Ruiz chiede 30 milioni di euro, mentre per Demme si parla di 15 milioni di euro. Un bel tesoretto per il Napoli, che con qualche altra cessione eccellente può arrivare fino agli 80 milioni di euro.

Secondo Valter De Maggio qualora dovessero andare via sia Fabian Ruiz che Diego Demme il Napoli ha la “tentazione di prendere sia Tameze che Barak dal Verona, mettendo in piedi un doppio colpo per dare nuovi giocatori alla mediana azzurra“. certo le qualità tecniche di Barak e Fabian Ruiz sembrano totalmente diverse, ma come affermato dal giornalista napoletano Spalletti per il centrocampo, e non solo, chiede soprattutto “fisicità”. Una qualità che il toscano ha sempre cercato e che al Napoli manca. Spalletti lo ha fatto capire anche prima della fine del campionato che servono calciatori dal fisico importante, ecco perché ha condiviso pienamente il riscatto di Anguissa dal Fulham. Ovviamente se Fabian Ruiz decidesse di impuntarsi e non rinnovare e quindi restare a scadenza, potrebbe subire lo stesso trattamento riservato a Milik panchina costante ma nell’anno che porta ai Mondiali.