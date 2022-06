De Laurentiis indagato: accusa si falso in bilancio per l’affare Osimhen

Aurelio De Laurentiis è stato indagato per falso in bilancio per l’affare Victor Osimhen, indagano gli uomini della guardia di finanza. La notizia viene lanciata da Il Mattino. Il contratto di Victor Osimhen è stato sequestrato dagli uomini delle fiamme gialle che stanno facendo delle verifiche se l’operazione è completamente lecita. Il giocatore nigeriano è arrivato a Napoli nell’estate del 2020 ed al Lille andarono anche giovani del vivaio azzurro come contropartita tecnica. Il Napoli sul caso plusvalenze, sempre legato ad Osimhen, è già uscito pulito.

Questa volta invece De Laurentiis viene indagato per l’affare Osimhen, la principale ipotesi di reato è il falso in bilancio, ora bisogna attendere le verifiche della guardia di finanza che stanno eseguendo perquisizioni a Roma ed a Napoli, oltre che a Lille. Tra gli indagati anche i vertici del consiglio di amministrazione del Napoli. Il Napoli viene assistito dal penalista Fabio Fulgeri gli inquirenti vogliono fare luce sulle valutazioni dei giocatori che sono stati dati al Lille nell’operazione che ha portato Osimhen al Napoli. Una trattava complessa che ha portato Karnezis ed i giovani Manzi, Palemieri e Liguori in Francia per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, nonostante i tre noi avessero grande esperienza.