Plusvalenze Napoli: prosciolti club e dirigenti. La sentenza

Plusvalenze, il Napoli é stato assolto. La questione si è chiusa come aveva previsto l’avvocato Mattia Grassani. La procura federale aveva chiesto 11 mesi di inibizione per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, oltre a una serie di ammende economiche per il club azzurro. La sentenza di oggi ha ribaltato le richieste iniziali, assolvendo il Napoli e i suoi dirigenti.

La decisione del Tribunale federale, di fatto, smonta l’intera indagine riabilitando il Napoli e i suoi dirigenti: “Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili – si legge in un comunicato della Federazione Italiana Giuoco Calcio -. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni”.