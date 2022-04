Napoli, meglio tardi che mai: qualcuno si é accorto della fallimentare gestione arbitrale

Meglio tardi che mai recita un vecchio adagio ma che si giunga alla vigilia della 33ma giornata di campionato per accorgersi della fallimentare gestione arbitrale sembra davvero troppo. Napolipiu.com è da anni che ha sollevato il problema arbitrale ma pare solo ora che il problema si evidenzi. Fino a ieri si esaltavano gli arbitraggi mondiali e strepitosi di Orsato e Valeri con cronache e moviole fantasiose e poi improvvisamente si sono accorti che il campionato è condizionato da errori e obbrobri arbitrali d’ogni sorta. Persino dopo Juventus – Inter è stato fatto quadrato intorno a Irrati e Mazzoleni dopo la pessima prestazione offerta a Torino. Dopo gli elogi di Rocchi, Irrati (VAR di Torino – Milan) e Mazzoleni (VAR di Roma – Salernitana) erano già al lavoro la settimana dopo fra l’indifferenza mediatica generale. Un’indifferenza mediatica che alla fine si è ritorta contro lo stesso designatore che per la 33ma giornata di campionato si è ritrovato senza arbitri per le gare del Napoli. Sono 11 le gare nelle quali il Napoli ha subito errori arbitrali d’ogni genere e nelle ultime 5 giornate di campionato è successo di tutto ai partenopei mentre altrove le rivali brindavano a Torino con gli errori macroscopici di Guida (Torino – Inter) e Irrati (Juventus – Inter). Fra le svariate parodie del VAR che non doveva e non poteva intervenire sono appena 11 i calci di rigore negati ai campani. Accanto a questo bailamme arbitrale che ha investito gli azzurri ci sono poi altre gare che solo l’esito finale favorevole ha evitato polemiche. Per chi ha dubbi, e per non essere accusati di partigianeria, sarebbe il caso di andarsi a rivedere quanto combinato da Marinelli, astro nascente dell’arbitraggio italico, in Bologna – Napoli (0 – 2) alla XXII giornata. Ma ritornando alle designazioni arbitrali, nelle ultime 5 giornate è davvero successo di tutto al club partenopeo.

I campani sono passati dalla strepitosa direzione di Orsato (Napoli – Milan, XXVIII) alla rete irregolare validata alla Fiorentina in Napoli – Fiorentina alla XXXI. In questo lasso di tempo, fra Torino – Inter (XXIX) e Juventus – Inter (XXXI) è capitato anche che il Napoli abbia dovuto fare a meno di Osimhen contro l’Atalanta (XXXI) per l’allucinante ammonizione subita in Napoli – Udinese (XXX). In questo contesto va inserita la forzata designazione di Di Bello ancora per il Napoli nel giro di tre giornate. Sicuramente si tratta di errori ma i tanti fans napoletani sarebbero disposti anche a sacrificarsi per consentire ai rivali nella corsa scudetto di ricevere lo stesso elevato trattamento tecnico arbitrale riservato da Rocchi alla compagine campana. Anche per evitare eventuali recriminazioni, sarebbe il caso che arbitraggi mondiali e strepitosi, come quelli visti in Napoli – Milan (XXVIII), si vedessero più spesso anche all’ombra della Madonnina. Da queste parti, più in basso ci accontenteremmo anche di più modesti arbitraggi, alla Guida (come Torino – Inter) o all’Irrati (Juventus – Inter) per fare un esempio. Da queste parti, più in basso, sarebbe davvero antipatico essere accusati un domani di essere arrivati secondo o terzi perché favoriti da arbitraggi mondiali e strepitosi, mentre loro sono stati costretti a lottare con le unghie e con i denti per giungere primi, nonostante arbitraggi meno qualitativi di quelli riservati al Napoli.