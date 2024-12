Danilo ha scelto il Napoli: rottura con la Juve, vuole l’addio gratis a gennaio

econdo SportMediaset il difensore brasiliano avrebbe già dato l’ok al trasferimento in azzurro. Chiesta la risoluzione del contratto per gennaio.

Il Napoli si avvicina al primo colpo del mercato invernale. Secondo quanto rivelato in esclusiva da SportMediaset.it, Danilo sarebbe pronto a lasciare la Juventus per abbracciare il progetto di Antonio Conte, che lo ha espressamente richiesto per rinforzare la difesa azzurra.

La situazione del brasiliano con i bianconeri è sempre più definita: in scadenza nel 2025, il difensore avrebbe già comunicato alla Juventus la sua volontà di cambiare aria. L’ex Manchester City avrebbe infatti compreso di non rientrare più nei piani futuri del club e avrebbe chiesto la risoluzione immediata del contratto senza indennizzo economico.

Una mossa che faciliterebbe notevolmente la trattativa con il Napoli. Il classe ’91, che ha ancora sei mesi di contratto, potrebbe liberarsi subito e accordarsi con il club di De Laurentiis per iniziare la nuova avventura già a gennaio.

L’operazione sarebbe in fase avanzata, anche se mancano ancora gli accordi definitivi sia per la risoluzione con la Juventus, sia per il nuovo contratto con il Napoli. Per Conte sarebbe un rinforzo prezioso: il brasiliano può infatti ricoprire tutti i ruoli della difesa a quattro, garantendo esperienza e duttilità al reparto arretrato azzurro.