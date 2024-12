Kvara-Lukaku-Neres insieme dall’inizio: Conte ci pensa per il Venezia

L’influenza di Politano apre a una soluzione inedita per l’ultima del 2024: il tecnico potrebbe schierare per la prima volta dall’inizio il tridente più atteso dai tifosi.

Il Napoli si prepara a una possibile rivoluzione offensiva. Come riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte starebbe pensando a una mossa a sorpresa per la sfida contro il Venezia: schierare insieme dall’inizio Neres, Lukaku e Kvaratskhelia.

Un tridente inedito che finora i tifosi hanno potuto ammirare solo per brevi spezzoni: “In partita è accaduto appena tre volte. Mai dall’inizio, sempre al tramonto di un secondo tempo e per soli 37 minuti complessivi”, scrive il quotidiano. Solo contro Bologna, Parma e Lazio i tre sono stati in campo contemporaneamente.

L’assenza di Matteo Politano, fermato dall’influenza, potrebbe accelerare questa soluzione tattica. Durante l’allenamento di ieri, complice l’assenza dell’esterno italiano, Conte ha provato il nuovo assetto: “Neres a destra e Kvara a sinistra, disegnando uno scenario stuzzicante e una grande novità mai varata dal primo minuto”.

Finora il tecnico aveva gestito i due esterni come alternative: “Il piano è diventato una storia di alter ego: entra uno ed esce l’altro”, soprattutto dopo la trasferta di Torino, quando Conte ha iniziato a preferire Neres sulla fascia sinistra, zona solitamente presidiata da Kvaratskhelia.