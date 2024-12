Romano: “La Juve ha messo Danilo sul mercato. Dove potrebbe andare”

Il capitano bianconero non rientra più nei piani del club: la decisione è stata già comunicata al giocatore. Il Napoli alla finestra per gennaio.

Colpo di scena in casa Juventus: il capitano Danilo è stato messo ufficialmente sul mercato. Una decisione importante quella presa dal club bianconero, che ha già comunicato al difensore brasiliano che non fa più parte dei piani societari a partire dalla prossima sessione di mercato.

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il giocatore e il suo entourage sono stati immediatamente informati della situazione. Una scelta che rientra nella strategia della Juventus di ringiovanire la rosa, con il brasiliano che è ormai uscito dai radar del tecnico Motta, il quale preferirebbe puntare su altri profili.

Il difensore, in scadenza di contratto a giugno 2025, percepisce uno stipendio di 4 milioni netti, cifra considerata non proibitiva per un calciatore del suo livello. Un’opportunità che il Napoli starebbe valutando con grande attenzione, con Antonio Conte che ha già manifestato il suo interesse per il centrale verdeoro.

Non solo gli azzurri però sulle tracce dell’ex Manchester City. Anche il Milan sta monitorando la situazione, mentre dall’Arabia Saudita si registra il forte interesse dell’Al-Nassr. Il club di Pioli e Cristiano Ronaldo potrebbe rappresentare una seria alternativa, forte della grande disponibilità economica del calcio saudita, proprio ciò che i bianconeri cercano per salutare l’ormai ex capitano.