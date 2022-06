Auriemma: “Koulibaly pronto a tutto per il Napoli. Giuntoli fortissimo su un giocatore”

Raffaele Auriemma parla del calciomercato del Napoli che oltre ai nomi in entrata come Deulofeu deve lavorare molto per rinnovi di contratto e cessioni. Tra queste c’è anche quella di Kalidou Koulibaly. Secondo Auriemma “Koulibaly è disposto a restare al Napoli decurtandosi l’ingaggio con stipendio spalmato in più anni“. Proprio oggi Koulibaly ha lanciato parole d’amore al Napoli, parlando del suo futuro in maglia azzurra. Parole che hanno diradato le nubi sul suo futuro.

Secondo Auriemma se “non arriva l’offerta di un grande club Koulibaly resta al Napoli. Anche perché De Laurentiis ha un debito di riconoscenza a Spalletti ed il tecnico toscano vuole assolutamente tenere il giocatore in rosa. Ci sono due correnti di pensiero: una è quella di De Laurentiis che ha citato la parola ‘scudetto’, mentre l’altra è Spalletti che è andato molto cauto. De Laurentiis di sorprese negative non le ha fatte, quasi, mai“.

Calciomercato Napoli: le parole di Raffaele Auriemma

Si parla anche di portieri del Napoli: “Ospina va via. Si parla di Sportiello al posto di Meret. È un parametro zero e va monitorato. C’è anche il nome di Ivusic, portiere della nazionale croata, mentre non interessa Tatarusanu“. Spazio alla questione attaccanti con “il Napoli che è fortissimo su Simeone, come sostituto di Petagna. Mertens se rinnova si sposta sulla trequarti definitivamente e con Deulofeu e Zielinski è tanta roba e cambia tutto”.