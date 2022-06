Koulibaly: “Napoli c’è un legame speciale, lotteremo per lo scudetto”

Kalidou Koulibaly parla ancora da giocatore del Napoli: “Ho un legame speciale con i tifosi, lotteremo per lo scudetto“. Il giocatore senegalese è al centro di molte trattative di mercato, ma ad ascoltare le sue parole durante l’intervista a BBC Sport Africa, sembra che il prossimo anno resterà ancora in azzurro. Il giocatore è in scadenza di contratto ma parlando del futuro non usa frasi interlocutorie, ma bensì si proietta in maglia azzurra alla caccia dello scudetto.

Koulibaly ha parole dolcissime per i tifosi del Napoli: “Mi apprezzano molto e sanno che faccio di tutto per dare il massimo in campo. Quando giochi e senti urlare il tuo nome dallo stadio è fantastico. Io do tutto per loro. In qualche modo sono cresciuto a Napoli, i miei figli sono nati qui, tra me e le persone di Napoli c’è un legame molto speciale“. Insomma parole davvero al miele quelle di Koulibaly che il Napoli vuole trattenere facendo anche sacrifici economici. Sempre sui tifosi il difensore dice: “Quando abbiamo vinto la coppa d’Africa con il Senegal i tifosi azzurri mi hanno supportato. Ho ricevuto tantissimi messaggi e questo rapporto speciale è davvero bellissimo. Quando i miei amici ed i miei fratelli arrivano a Napoli vengono accolti sempre benissimo“.

Intervista Koulibaly: può restare a Napoli

Koulibaly sempre a BBC Sport Africa parla anche della stagione di Serie A 2021/22 in cui il Napoli ha sfiorato lo scudetto: “Dire che sono felice sarebbe troppo. Siamo stati bravi a inserirci nella corsa al titolo ma non siamo riusciti a vincere. I tifosi hanno creduto nella vittoria ma non ci siamo riusciti e questo ci dispiace. Perché quando giochi per il Napoli sai che stai lottando per un piccolo paese, questo non va dimenticato. Amano il calcio, amano i loro colori ed il club“.

Parlando del suo futuro Koulibaly parla da giocatore che vuole restare a Napoli: “Magari perderemo dei giocatori, alcuni andranno via in scadenza di contratto. Ci saranno dei cambiamenti. Ma so che il Napoli farà di tutto per lottare e retare in corsa per lo scudetto“.