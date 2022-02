Il Senegal vince la Coppa d’Africa. Gol Koulibaly – Video

Il Senegal vince la Coppa d’Africa, vittoria ai rigori protagonista anche Koulibaly, che ha segnato il suo penalty. Alla fine è stato decisivo il gol di Mané che durante i tempi regolamentari si era fatto parare un rigore dal portiere Gabaski, una delle rivelazioni del torneo.

Il Senegal vince la sua prima Coppa d’Africa della storia. Lo fa con i suoi giocatori migliori: Koulibaly, Mané e Mendy. Il difensore del Napoli da capitano si è preso il pallone per tirare il primo rigore, quello che deve rompere il ghiaccio. Mendy è stato protagonista parando il rigore che ha poi aperto la strada al rigore decisivo segnato da Manè.

💪 C A M P I O N E 🏆 🇸🇳 @kkoulibaly26 vince la Coppa d’Africa il @FootballSenegal 😍 Complimenti Kouli!!!#AFCON2021 pic.twitter.com/jiY3y29fuh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 6, 2022

Koulibaly vince la Coppa d’Africa: quando rientra

Anche il Napoli ha esultato alla vittoria di Koulibaly, futuro capitano della squadra azzurra. Ora il difensore ritornerà in Italia insieme con Anguissa e si metterà di nuovo a disposizione di Spalletti. I due giocatori potranno regolarmente giocare la sfida scudetto con l’Inter, perché non ci saranno imposizioni di quarantena. Luciano Spalletti ha già fatto sapere di aspettare a braccia aperte il ritorno dei due calciatori. Koulibaly ha già il posto assicurato in difesa. Stessa cosa non si può dire di Anguissa. Lobotka sta giocando benissimo e quindi sarà un ‘problema’ per Spalletti toglierlo dal campo.