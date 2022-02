Chiariello: “Lobotka pagato tanto. Ora cosa farà Spalletti?”

Stanislav Lobotka tra i migliori in campo di Venezia-Napoli. Il centrocampista slovacco è importante per il gioco di Spalletti. Davvero impressionante la crescita di Lobotka che con Spalletti finalmente è esploso. Anche Umberto Chiariello parla delle buone prestazioni del centrosinistra slovacco e dice: “Finalmente il Napoli sta recuperando i suoi giocatori migliori e si vede. Inoltre in campo c’è un giocatore che sembrava semo sconosciuto, uno che è stato pagato un sacco di soldi: mi riferisco a Stanislav Lobotka. Ad oggi è sicuramente il miglior centrocampista della squadra azzurra. A questo punto sono curioso di capire cosa farà Spalletti al rientro di Anguissa. Il giocatore del Camerun si aspetta di giocare titolare“. Di certo non sarà facile per Spalletti tenere fuori dalla squadra titolare uno tra Lobotka e Anguissa. I due possono anche giocare insieme, ma Fabian Ruiz è un perno fondamentale del gioco del Napoli.

Anguissa rientrerà con Koulibaly lunedì dall’impegno in Coppa d’Africa. Entrambi i calciatori saranno a disposizione di Spalletti per la sfida di sabato prossimo con l’Inter allo stadio Maradona.