Koulibaly e Anguissa giocano con l’Inter: niente quarantena, i precedenti in Serie A

Kalidou Koulibaly e Frank Anguissa potranno giocare Napoli-Inter, non ci sarà quarantena al rientro a Napoli dopo la Coppa d’Africa. Il Senegal di Koulibaly sfiderà l’Egitto di Salah nella finale della competizione continentale africana. Gli egiziani hanno battuto il Camerun di Anguissa in Semifinale, mentre il Senegal ha superato il Burkina Faso. Dunque Anguissa avrà qualche giorno in più rispetto a Koulibaly, ma entrambi si metteranno di nuovo a disposizione di Spalletti da lunedì in poi, quando il Napoli entrerà nella settimana in cui sfida l’Inter allo stadio Maradona. Una partita fondamentale, ancora di più se in questo week end dovessero esserci risultati favorevoli agli azzurri. Ricordiamo che per la 24a giornata di Serie A, è in programma il derby tra Inter e Milan e la sfida Venezia-Napoli.

Napoli-Inter: Anguissa e Koulibaly convocati

In questi giorni la Asl Napoli 2 ha avanzato delle riserve sulla possibile quarantena per Koulibaly e Anguissa. Corriere dello Sport spiega le motivazioni per cui Anguissa e Koulibaly potranno essere convocati al rientro dalla Coppa d’Africa: “Per gli atleti esiste una deroga dopo un accordo stipulato tra il governo e la Figc. I

calciatori, se il tampone di rientro in Italia dovesse risultare negativo, potranno tornare subito a lavoro. Esempi diretti quelli di Bennacer e Kessié del Milan. Nessun isolamento neppure per Ounas. Dunque, solo un falso allarme per Koulibaly e Anguissa, che torneranno dopo domenica“.

Un’ottima notizia per Luciano Spalletti che per la sfida con l’Inter dovrà fare sicuramente a meno di Lozano. Il giocatore messicano ha un problema alla spalla che lo può tenere fuori dai terreni di gioco per due mesi. Al momento il Napoli sta valutando una terapia conservativa, ma si valuta anche un’operazione chirurgica. Perdere Lozano per due mesi in questo momento, sarebbe sicuramente un colpo grave per Spalletti, in vista di un mese di febbraio difficilissimo per il Napoli.