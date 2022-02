La Asl: «Anguissa e Koulibaly in isolamento». Inter a rischio?

Anguissa e koulibaly al rientro dalla Coppa d’Africa dovrebbero fermarsi 10 giorni: Inter a rischio.

Napoli-Inter a rischio per Anguissa e Koulibaly. Al rientro dalla coppa d’Africa dovrebbero fermarsi 10 giorni. Ma le regole stanno cambiando e ci sono i precedenti di Osimhen e Lozano subito in campo.

Mariarosaria Granata, direttrice epidemiologia e prevenzione Asl Napoli 2 Nord, ha creato un po’ di apprensione nei tifosi napoletani. La dirigente ha messo in dubbio la presenza di Frank Anguissa e Kalidou Koulibaly per la sfida contro l’Inter del 12 febbraio al Maradona, visto che la prossima settimana i due giocatori rientreranno dalla Coppa d’Africa. Secondo la Asl dovranno rimanere isolati in quarantena:

«Poco più di un anno fa fermavo il Napoli per la partenza verso Torino. Ero assediata da domande, anche da altre Asl. Mi chiedevano cosa mi avesse portato a prendere quella decisione, nata in base alle circolari ministeriali. Alla fine ho avuto ragione, come sentenziato dal verdetto del Coni. Koulibaly e Anguissa? – ha detto ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Ad oggi è previsto un periodo di isolamento per chi rientra dall’estero. Koulibaly avrebbe un Green Pass super rafforzato vista la sua positività recente al Covid. i due calciatori provengono dal Camerun. Da normativa dovrebbero restare in isolamento 10 giorni. Ma stiamo aspettando il nuovo Decreto che facilita i rientri dall’estero. Ci sono regole più flessibili e viene considerato lo stato vaccinale, quello di guarigione. Mi rapporterò con i medici del Napoli. Altri calciatori sono rientrati in Italia senza fare quarantena? Io ho detto ciò che è previsto per tutti i cittadini, se poi c’è qualche protocollo sportivo, io non ne sono in possesso».

E il protocollo Figc c’è ed è stato applicato proprio per consentire a giocatori – non infettati – di poter giocare pur mantenendo tutte le precauzioni del caso, come già avvenuto ad altri calciatori che giocano in A e sono già rientrati in Italia. Vedi Osimhen e Lozano tornati da Nigeria e Messico (guariti dal covid, come ora Koulibaly) e in campo senza quarantene particolari. Al Napoli su questo sono tranquilli: la cosa più importante è che i due campioni rientrino in buone condizioni fisiche, poi toccherà a Luciano Spalletti se e quando farli giocare.