GAZZETTA – Infortunio Lozano: niente operazione, il motivo

L’infortunio di Hirving Lozano tiene in ansia il Napoli, al momento non si parla di operazione chirurgica. Tempi di recupero lunghi. Le condizioni di salute di Lozano vanno valutate nel dettaglio, anche perché l’infortunio è grave. Il giocatore ha subito la lussazione della spalla mentre giocava la partita Messico-Panama. Lozano è stato trasportato in ospedale in ambulanza ed ha subito avvertito un forte dolore alla spalla destra. Non è la prima volta che Lozano subisce un grave infortunio in Nazionale. L’altra volta è accaduto in Golden Cup, con l’attaccante del Napoli che in quel caso ha addirittura rischiato di terminare la sua carriera da calciatore.

Lozano: si valuta operazione chirurgica

Al momento l’infortunio di Lozano viene valutato dai medici locale, poi lo farà da vicino anche lo sfaff sanitario del Napoli. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “L’attaccante ora rimarrà qualche giorno di riposo e prima di ripartire per l’Italia, presumibilmente lunedì, farà ulteriori controlli radiografici. Il Napoli aspetta naturalmente di vederlo per poterne valutare le condizioni. Ma al momento pare scongiurato il rischio di un intervento chirurgico. Anche perché è stata la prima volta che Lozano subisce un infortunio del genere mentre – per esempio – quando capitò nel novembre del 2020 a Osimhen si dovette ricorrere all’intervento per la recidiva. La stessa che ha portato Dries Mertens nell’ultima estate – subito dopo l’Europeo – ad operarsi per poi rientrare a settembre in discrete condizioni“.