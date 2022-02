Infortunio Lozano, l’ortopedico: “Tempi di recupero lunghi. Brutte notizie per Spalletti. Vi spiego la situazione”

Infortunio Lozano, l’ortopedico dell’Ospedale Pellegrini Leopoldo Caruso spiega la situazione parla anche dei tempi di recupero.

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ortopedico dell’Ospedale Pellegrini Leopoldo Caruso, rilasciando alcune dichiarazioni sui tempi di recupero dell’infortunio di Lozano.

“I tempi di recupero per una lussazione alla spalla come quella di Hirving Lozano? Che sia stata ridotta subito è fondamentale anche per stabilire una successiva prognosi. Dipende però dal tipo di lussazione, anteriore o posteriore.

Se anteriore, è più semplice: i tempi di recupero prevedono il tutore per 3-4 settimane e l’immobilizzazione dell’arto, poi ci sarebbe la riabilitazione.

Ho visto il video, spero sia una lussazione semplice. Il problema è se ci sono complicanze, ma servono gli esami strumentali per definire eventuali lesioni.

Tanti infortuni alla spalla nel calcio? Osimhen e Mertens avevano già una instabilità per lussazioni precedenti, con traumi minori e cicatrizzazioni lente. E Osimhen ebbe anche un aggravio dell’infortunio.

Lozano fuori un mese e con due-tre settimane di riabilitazione? Non siamo molto lontani dalla realtà.

Prevenire l’infortunio? C’è poco da fare, e la corporatura di Lozano non lo aiuta. La speranza è che sia una lussazione semplice senza complicanze”