Ufficiale: Lozano, lussazione alla spalla. Rischia un lungo stop

Infortunio per Hirving Lozano, confermata la lussazione alla spalla, lo fa sapere il Napoli con un comunicato ufficiale. Sicuramente un problema in più per Luciano Spalletti che quando stava per recuperare tutti gli effettivi perde Lozano. Il giocatore messicano si è infortunato durante l’impegno con la sua Nazionale. L’infortunio di Lozano in Messico-Panama lascia il tecnico azzurro senza un uomo importante per la manovra partenopea, anche perché dopo il problema Covid sembrava aver trovato la giusta condizione fisica per fare la differenza. L’assenza di Lozano si aggiunge a quella di Anguissa e Koulibaly, ancora impegnati in Coppa d’Africa. Il difensore senegalese ha avuto accesso alla finale, mentre il Camerun gioca oggi contro l’Egitto.

Lozano: infortunio alla spalla, il recupero

Il comunicato del Napoli sull’infortunio di Lozano non offre molti dettagli. Il giocatore messicano ha avuto un problema alla spalla in seguito ad uno scontro con Murillo. L’attaccante si è accasciato a terra ed ha avuto bisogno della barella per uscire dal campo, poi è stato trasportato immediatamente in ospedale a bordo dell’autoambulanza. La lussazione alla spalla per Lozano è stata ridotta, ma il suo infortunio resta da valutare. Il giocatore sarà visitato di nuovo quando rientrerà in Italia. Al momento non si possono fare dare esatti tempi di recupero, anche perché bisognerà eseguire degli esami strumentali per capire a che punto è il problema. Nei casi più gravi per una lussazione alla spalla servono anche due mesi per il recupero totale. Problemi simili al Napoli li hanno avuti sia Osimhen che Mertens, in entrambi i casi il rientro non è stato immediato. A questo punto sembra scontato che Lozano non potrà giocare la sfida con Venezia-Napoli in programma domenica 6 febbraio 2022. L’allenatore non può contare nemmeno su Ounas, ancora fermo per i problemi cardiaci.