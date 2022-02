Ounas riposi e controlli: ecco le condizioni dell’algerino

Adam Ounas sta recuperando dal problema cardiaco rilevato durante la Coppa d’Africa con l’Algeria, ora è ancora a riposo. Il giocatore è rientrato in Italia già da qualche giorno e si è dovuto giustamente sottoporre a tutti gli esami specifici. Con il cuore non si scherza, inoltre in Italia ci sono rigide regole per avere il lasciapassare medico per giocare a livello agonistico. Ounas ha avuto problemi cardiaci, forse derivati dall’infezione da Covid 19. Ma sono questioni che si devono approfondire con degli esami e controlli medici.

Napoli, come sta Ounas

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport, sul recupero di Ounas: “La presenza di Ounas in lista Uefa fa ben sperare in merito alle sue condizioni: Adam è fermo a causa di un’anomalia cardiaca venuta fuori nel corso delle visite post Covid effettuate in Camerun con l’Algeria, in piena Coppa d’Africa, ma evidentemente Spalletti conta di recuperarlo in tempo. Al momento è a riposo e soprattutto alle prese con tutti i controlli e gli esami prescritti dopo l’individuazione del problema“.

Il fatto che il giocatore sia stato inserito in lista lascia ben sperare, anche perché il tecnico azzurro ha deciso di escludere Tuanzebe, che invece non ha alcun problema fisico. Nelle prossime settimane è possibile un recupero definitivo di Ounas, che si rimetterà a disposizione di Spalletti.