Napoli autolesionista, il discorso di Spalletti alla squadra

Il Napoli ritorna a lavorare al Konami Center di Castel Volturno, domenica c’è il Venezia ed il tecnico vuole massima concentrazione. Il mese di febbraio per il Napoli sarà durissimo ed il tecnico non vuole cali di tensione. Anche perché ora ha tutti gli uomini a disposizione. Da lunedì rientreranno anche Koulibaly e Anguissa, ancora impegnati in Coppa d’Africa. Senza emergenza il Napoli deve provare a fare il massimo, anche per sfruttare il calendario favorevole nelle prossime due partite.

Spalletti: discorso al Napoli

Il Mattino scrive del discorso che Luciano Spalletti ha voluto fare alla squadra per tenere tutti concentrati: “Poche parole, pochi discorsi. Solo un invito: è un mese e mezzo di gare una dietro l’altra – la sintesi – è quello che conta è pensare una partita alla volta. Perché sono soprattutto le gare non con le big (Venezia e Cagliari, per intenderci) a mettergli ansia, molto più delle supersfide all’Inter e al Barcellona. Spalletti sa che c’è una certa vena autolesionista in questa squadra che continua a non andar via e che l’accompagna da anni. E lui vuole lavorare per trovare la cura“.