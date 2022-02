Valter De Maggio: “Vi dò il terno di Napoli”

Corsa scudetto in Serie A, Valter De Maggio di Radio Goal fa il punto sulle prossime partite del Napoli e dell’Inter. Durante Radio Goal, parlando con Paolo Specchia, il direttore Valter De Maggio guarda al calendario dell’Inter e del Napoli, che in questo momento sono prima e seconda nel campionato italiano di Serie A. “5-6-12 segnatevi questi numeri, magari ce li possiamo giocare sulla ruota di Napoli. Ma si parla di date del calendario di Serie A in questo caso. Perché il 5 febbraio si gioca il derby Inter-Milan. Il giorno successivo, ovvero il 6 febbraio c’è Venezia-Napoli. La settimana successiva, ovvero il 12 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona, si gioca la sfida tra Napoli e Inter“.

Secondo De Maggio in questo momento il calendario è “favorevole al Napoli. Perché semmai l’Inter non dovesse fare risultato pieno con il Milan ed il Napoli vincere col Venezia, allora i nerazzurri si giocherebbero lo scontro diretto con un margine di vantaggio molto risicato“. È chiaro che bisogna tenere conto che l’Inter ha una gara giocata in meno rispetto al Napoli. Così com’è altrettanto chiaro che i match vanno ancora disputati e che non è detto che l’Inter non vinca col Milan o che la squadra di Spalletti faccia risultato pieno col Venezia. Ma è altrettanto evidente che in questo momento il Napoli può sfruttare un calendario buono per cercare il sorpasso in classifica. Per farlo Spalletti prepara il ritorno in campo di Osimhen al primo minuto. Mentre con l’Inter rientreranno anche Anguissa e Koulibaly dalla Coppa d’Africa.