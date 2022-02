Osimhen: al Konami Center arriva il professor Tartaro. Il motivo

Il recupero di Victor Osimhen è ancora in corso, l’attaccante sarà visitato oggi del professor Tartaro che lo ha operato allo zigomo. Il medico che ha eseguito l’operazione ha sempre detto che Osimhen aveva rischiato molto per il colpo ricevuto, al punto da fargli rischiare la carriera. L’operazione di Osimhen è andata a buon fine, ma il giocatore resta sotto controllo e deve giocare con un maschera protettiva che viene continuamente riadattata, a seconda di come si evolve il suo recupero.

Recupero Osimhen: oggi il controllo

Il giocatore nella giornata si sottoporrà ad una visita di controllo con il professor Tartaro. Ecco quanto scrive Tuttosport: “Oggi, alla ripresa degli allenamenti, arriverà a Castelvolturno il professor Gianpaolo Tartaro, il

chirurgo che ha operato Osimhen“.

Il medico che lo ha operato “lo sottoporrà ad una visita di controllo, per poi ascoltarlo e capire come rendere più leggera la maschera che sarà messa a punto dall’Ortopedia Ruggiero. In tempi anche rapidi, così da permettergli di indossarla fin dal match di domenica, quando a Venezia tornerà in campo dal primo minuto“.

Spalletti aspetta con ansia l’esito del controllo, così come Osimhen. Il nigeriano fino ad ora, dopo il rientro, ha giocato sempre da subentrato, mentre nella prossima sfida con il Venezia, Osimhen punta ad una maglia da titolare.