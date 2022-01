Napoli, Osimhen guarito dalla Frattura. il prof. Tartaro: “è stato un miracolo. fino a Marzo con la mascherina”

Victor Osimhen è guarito dalla frattura, lo annuncia Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha operato l’attaccante del Napoli.

Buone notizie per Spalletti e il Napoli, Victor Osimhen è guarito dalla Frattura e dal Covid. Il calciatore ha anche svolto un allenamento personalizzato sul campo.

Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha operato Victor Osimhen ai microfoni di 1 Station radio parla di un vero e proprio miracolo:

“Per me, Victor Osimhen è guarito dalla frattura. La visita è stata positiva. Da domani riprenderà ad allenarsi in gruppo, ma non so quando lo rivedremo in campo, questo dipende dalle sue sensazioni. Consideriamo che non gioca una gara ufficiale dal 21 novembre. Ciò che posso dire con certezza è che fino al 31/3 giocherà con la mascherina al carbonio, poi sarà rivalutato”

Gianpaolo Tartaro su Osimhen, cha poi aggiunto, “Victor è l’unico calciatore al mondo a giocare con così tante placche e viti nel volto. Abbiamo fatto un vero miracolo. Per questo miracolo non bisogna ringraziare solo me e la mia equipe, ma anche e soprattutto il ragazzo, che si è comportato da professionista esemplare durante tutto il post-operatorio. Infine, va anche detto che è davvero molto dotato fisicamente. Grazie alla sua struttura fisica, al suo impegno ed al nostro operato, siamo riusciti a risolvere una situazione davvero disastrosa” ha concluso il chirurgo che ha operato l’attaccante del Napoli.