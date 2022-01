Serie A, il calendario del Napoli: Tutte le date e partite

Il calendario completo del Napoli: tutte le date e le partite della squadra di Luciano Spalletti in Serie A.

Il campionato del Napoli dopo la picchiata del mese di dicembre che ha portato gli azzurri dalla vetta solitaria al terzo posto, è ricominciato con una serie di risultati positivi. Nelle settimane di emergenza piena, tra infermeria sovraffollata, coppa d’Africa e prestazioni sottotono, il Napoli non si è mai sfaldato e ora che la luce in fondo al tunnel è nitida, Spalletti sta raccogliendo i frutti. Con la vittoria contro la Salernitana gli azzurri si sono ripresi il secondo posto e soprattutto stanno ritrovando i pezzi pregiati per la seconda parte di stagione.

Il secondo posto è un dato di fatto alla pari col Milan, ma l’asticella Spalletti l’ha già puntata sul crocevia stagionale: il 13 febbraio al Maradona arriva l’Inter. Vincere per rilanciare le ambizioni scudetto oppure difendersi dalle inseguitrici. Ecco il calendario completo del Napoli: