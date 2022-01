Coppa d’Africa: Camerun-Comore 8 morti per la calca fuori dallo stadio

Coppa d’Africa, Camerun-Comore otto morti per un fuggi fuggi precipitoso avvenuto quando la folla ha lottato per accedere allo stadio Olembe.

Momenti tragici, quelli che hanno fatto da contorno all’ottavo di Coppa d’Africa tra Camerun e Comore. All’esterno dello stadio ‘Olembe’ di Yaoundè, infatti, si sono registrate 8 vittime – come appreso da Agence France-Presse -, con oltre cinquanta feriti.

Inizialmente il numero delle vittime era fermo a sei, come annunciato da Naseri Paul Biya, un funzionario del Paese, prima di altri due decessi.

A raccontare il tragico episodio ai microfoni di Agence France-Presse è Kassim Oumouri, commentatore televisivo delle Comore.

“Improvvisamente, la gente cadeva una sopra l’altra. C’erano donne e ragazzini che urlavano e piangevano – riporta L’Equipe – Mi sono ritrovato vicino al cancello d’ingresso. Un giovane addetto alla sicurezza ha aperto una delle porte. Un altro gli ha detto di non farlo, ma ormai era troppo tardi. Le persone si sono precipitate e all’improvviso tutti iniziavano a cadere. È stato impressionante perché non si può immaginare questo in uno stadio di calcio”.