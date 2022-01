Olivera l’agente: “Non trattiamo solo con il Napoli, resterà al Getafe fino a giugno”

L’agente di Mathias Olivera ha parlato della trattativa con il Napoli e della possibilità che il Getafe lo ceda a gennaio.

Il Napoli lavora per Mathias Olivera. Il terzino è legato al Getafe da un contratto valido fino al 30 giugno 2023, con una clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro. Il Napoli sta cercando di sbloccare il suo arrivo già a gennaio. Le cifre dell’operazione si aggirano intorno agli 11 milioni di euro tra prestito e diritto o obbligo di riscatto. Il suo agente, Pablo Boselli, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di calciomercato.it:

“Mathias ha vari club interessati, non solo il Napoli, ma a gennaio non lascerà il Getafe. Se il Napoli è in vantaggio? No, al momento ci sono gli azzurri e altri club”.

Anche il presidente del Getafe chiude ad un trasferimento a di Olivera a Napoli per questa sessione di mercato:“In questa sessione il Getafe, non lascia andare i suoi titolari, per l’estate vedremo cosa accadrà. Ho parlato con il Napoli e altri club, ma a gennaio non si muove nessuno”.



Chi è Mathias Olivera

Nato a Montevideo il 31 ottobre 1997, terzino sinistro che può essere impiegato anche come esterno di centrocampo, Mathias Olivera è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, il Nacional. Con la tricolores ha debuttato in prima squadra nel 2016, collezionando due presenze, prima del trasferimento al Getafe nell’estate 2017. Dopo il primo anno in Liga, il club decise di mandare Mathias Olivera in prestito all’Albacete, in Segunda Division. Lì rimase appena sei mesi, tornando a disposizione di Pepe Bordalas, allora allenatore del Getafe, già a gennaio. Olivera vanta 17 presenze stagionali con gli azulones e un gol messo a segno contro il Cadice.