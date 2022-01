KISS KISS : “Il Napoli vuole Mathias Olivera del Getafe. Conferme dall’entourage”

Il Napoli ha messo nei radar Mathias Olivera del Getafe. L’entourage del terzino uruguaiano conferma l’interesse del club azzurro per il calciatore.

Il Napoli non molla Mathias Olivera del Getafe, l’entourage del calciatore ha confermato l’interesse del club di De Laurentiis per il calciatore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del calcio Napoli.

Secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica, Cristiano Giuntoli lavora per portare Mathias Olivera al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa adottata per Anguissa.

Il Getafe al momento non intende cedere il calciatore a gennaio, sul calciatore uruguaiano è caduto il veto della dirigenza spagnola.

La redazione di redazione di Kiss Kiss Napoli, ha contattato telefonicamente l’entourage di Mathias Olivera che ha ribadito l’interesse del Napoli e del direttore sportivo azzurro Giuntoli. Gli agenti del calciatore hanno confermato la volontà del Getafe di non volersi privare dell’esterno mancino in questa sessione invernale di calciomercato.

prestazioni. Secondo l’entourage, Olivera è uno dei migliori esterni d’Europa. Non a caso Giuntoli l’ha puntato da diverso tempo. Il Napoli vorrebbe regalarlo a Spalletti in questa sessione di mercato

ma oltre alle resistenze del Getafe c’è anche la folta concorrenza di diversi club europei pronti ad assicurarsi le sue prestazioni.

Chi è Mathias Olivera

Nato a Montevideo il 31 ottobre 1997, terzino sinistro che può essere impiegato anche come esterno di centrocampo, Mathias Olivera è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, il Nacional. Con la tricolores ha debuttato in prima squadra nel 2016, collezionando due presenze, prima del trasferimento al Getafe nell’estate 2017. Dopo il primo anno in Liga, il club decise di mandare Mathias Olivera in prestito all’Albacete, in Segunda Division. Lì rimase appena sei mesi, tornando a disposizione di Pepe Bordalas, allora allenatore del Getafe, già a gennaio. Olivera vanta 17 presenze stagionali con gli azulones e un gol messo a segno contro il Cadice.