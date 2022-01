Napoli, Meret e Malcuit negativi al Covid: La reazione di Spalletti

Meret e Malcuit negativi al Covid. I due calciatori del Napoli torneranno immediatamente a disposizione di Luciano Spalletti.

Il portiere Alex Meret, che l’esterno Kevin Malcuit sono risultati negativi al Covid 19, lo ha ufficializzato il calcio Napoli con una nota.

Luciano Spalletti ha appreso con grande soddisfazione la notizia, ha due frecce in più al suo arco. Spalletti sorride anche per le notizie che arrivano dal fronte Osimhen. L’attaccante nigeriano è risultato negativo al covid ed è guarito dalla frattura allo Zigomo. Potrebbe esse in panchina nella sfida contro il Bologna di

La voglia di tornare in campo è tantissima, anche perché se fosse stato per lui avrebbe giocato qualsiasi partita a qualsiasi costo. Quello che non manca ad Osimhen non è di certo il carattere, come dimostra anche la risposta del nigeriano ad un tifoso che lo aveva provocato su twitter.

Il dottor Canonico, medico sociale del Napoli, ha fatto sapere che il rientro in campo lo deciderà in larga parte Osimhen. Saranno le sensazioni del giocatore a dettare la linea guida. Considerata la volontà del nigeriano sarà difficile escluderlo dalla sfida con il Bologna, fosse solo per sedere in panchina. Spalletti intanto ha recuperato pure Lozano, negativo al Covid 19, ma anche il messicano si dovrà rimettere in forma dato che è stato bloccato 15 giorni a causa del contagio dopo le festività natalizie.